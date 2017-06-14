"Черноморец" покинули шестеро игроков

Так, по словам А. Бабича – сейчас в клубе есть серьезные потери, и это как раз перед будущим чемпионатом. Такая информация была ранее распространена каналом "Футбол 1/2". Согласно этим сведениям – сейчас из коллектива ушли сразу шестеро. А именно – О. Данченко, Д. Коркишко, В. Кабаев и еще несколько игроков.

Также известно и то, что коллектив тренеров уже определил тех игроков, которые придут для замены ушедших. Это в основном будут воспитанники данного клуба. А сбор ФК запланирован уже на 15-е июня.

Как сообщал УРА-Информ, ранее клуб "Черноморец" также остался без двух игроков.