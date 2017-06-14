Гусев подписал новый контракт с "Динамо"

Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

Ожидается, что ветеран присоединится к команде после отпуска и отправится с партнерами на сбор, который начнется 26 июня и пройдет в Австрии.

Кстати, Гусев выступал за столичный клуб с 2003 по 2016 год. В часности, за это время он провел в составе киевлян 438 матча и забил 96 мячей во всех турнирах.

Также на счету Гусева 98 поединков и 13 забитых мячей в футболке национальной сборной Украины.

В декабре 2016 года у полузащитника закончился контракт, однако последние полгода Гусев поддерживал форму самостоятельно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на днях исследовательская компания Gracenote составила рейтинг лучших футбольных клубов Европы. В результате донецкий "Шахтер" занял 18 позицию.