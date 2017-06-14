Гусев подписал новый контракт с "Динамо"

На официальном сайте киевского клуба сообщается, что 34-летний полузащитник Олег Гусев вернулся в "Динамо". Так, футболист подписал новый контракт сроком на один год - до лета 2018 года.
Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".
Ожидается, что ветеран присоединится к команде после отпуска и отправится с партнерами на сбор, который начнется 26 июня и пройдет в Австрии.
Кстати, Гусев выступал за столичный клуб с 2003 по 2016 год. В часности, за это время он провел в составе киевлян 438 матча и забил 96 мячей во всех турнирах.
Также на счету Гусева 98 поединков и 13 забитых мячей в футболке национальной сборной Украины.
В декабре 2016 года у полузащитника закончился контракт, однако последние полгода Гусев поддерживал форму самостоятельно.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на днях исследовательская компания Gracenote составила рейтинг лучших футбольных клубов Европы. В результате донецкий "Шахтер" занял 18 позицию.