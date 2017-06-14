10:30 14.06.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
100167807:labazovych

Воронин покинул пост наставника немецкого "Бюдериха"

Экс-нападающий сборной Украины Андрей Воронин покинул пост главного тренера команды седьмого немецкого дивизиона.

Воронин покинул пост наставника немецкого

Об этом сообщает RP Online.

По предварительным данным, сотрудничество с форвардом прекращено из-за того, что по личным причинам он собирался пропустить последний месяц подготовки и первые четыре матча команды в новом сезоне.

Такое продолжительное отсутствие главного тренера не совместимые с планами клуба. 

Отметим, что под руководством Воронина Бюдерих сыграл 15 матчей, одержав шесть побед, две ничьи и семь поражений. 

При этом 37-летний Андрей Воронин провел 74 поединка в составе сборной Украины.

На клубном уровне он больше всего сыграл в чемпионате Германии за такие клубы как "Боруссия" (Менхенгладбах), "Кельн", "Байер", "Герта" и "Фортуна". Кроме того, играл в английском "Ливерпуле".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", тренер из штаба Паулу Фонсеки - Мигель Кардосо был назначен главным тренером португальского футбольного клуба "Риу Аве".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив