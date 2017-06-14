Воронин покинул пост наставника немецкого "Бюдериха"

Об этом сообщает RP Online.

По предварительным данным, сотрудничество с форвардом прекращено из-за того, что по личным причинам он собирался пропустить последний месяц подготовки и первые четыре матча команды в новом сезоне.

Такое продолжительное отсутствие главного тренера не совместимые с планами клуба.

Отметим, что под руководством Воронина Бюдерих сыграл 15 матчей, одержав шесть побед, две ничьи и семь поражений.

При этом 37-летний Андрей Воронин провел 74 поединка в составе сборной Украины.

На клубном уровне он больше всего сыграл в чемпионате Германии за такие клубы как "Боруссия" (Менхенгладбах), "Кельн", "Байер", "Герта" и "Фортуна". Кроме того, играл в английском "Ливерпуле".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", тренер из штаба Паулу Фонсеки - Мигель Кардосо был назначен главным тренером португальского футбольного клуба "Риу Аве".