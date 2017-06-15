Футболист "Динамо" Цуриков стал свободным агентом

24-летний защитник Андрей Цуриков и киевское "Динамо" по обоюдному согласию расторгли соглашение, действовавшее до конца текущего года.
Об этом сообщает сайт FootBoom.
Теперь возможно, что футболиист подпишет с "Александрией" уже полноценный контракт. Это случится в том случае, если он не отправится за границу.
По словам наставника "Александрии" Владимира Шарана, он хотел бы видеть воспитанника запорожского футбола в своей команде.
О варианте появления Цурикова в "Заре" пока не сообщается.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее тренер из штаба Паулу Фонсеки - Мигель Кардосо был назначен главным тренером португальского футбольного клуба "Риу Аве".