Футболист "Динамо" Цуриков стал свободным агентом

Об этом сообщает сайт FootBoom.

Теперь возможно, что футболиист подпишет с "Александрией" уже полноценный контракт. Это случится в том случае, если он не отправится за границу.

По словам наставника "Александрии" Владимира Шарана, он хотел бы видеть воспитанника запорожского футбола в своей команде.

О варианте появления Цурикова в "Заре" пока не сообщается.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее тренер из штаба Паулу Фонсеки - Мигель Кардосо был назначен главным тренером португальского футбольного клуба "Риу Аве".