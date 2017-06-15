Матч ЧМ-2018 между Украиной и Турцией состоится в Харькове

в Харькове на стадионе "Металлист" состоится матч отбора чемпионата мира 2018 года между сборными Украины и Турции.
Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Украины.
Так, футбольный матч пройдет второго сентября о 21:45 по киевскому времени.
Отметим, что после того, как Харьков вновь получил право принимать международные матчи, сборная Украины провела там товарищеский матч против Сербии 15 ноября 2016 года.
Последний официальный матч сине-желтых Харьков принимал в рамках отбора к ЧМ-2014.
Кстати, 11 октября 2013 года Украина благодаря голу Андрея Ярмоленко переиграла здесь Польшу (1:0).
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее сборная Украины в воскресенье, 11 июня, добыла выездную победу над командой Финляндии в квалификационном матче ЧМ-2018.