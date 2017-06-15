"Шахтер" подписал Соболя

Таким образом - Защитник цветов украинской сборной Э. Соболь поставил свою подпись под контрактом на следующие пять лет – с клубом "Шахтер". Эти данные передает zbirna.com.

Согласно информации указанного издания – это вовсе не значит, что игрок будет вскоре выступать, руководствуясь наставлениями П. Фонсеки, потому что есть шанс, что игрок отправится к "Фенербахче". Турки сейчас показывают интерес к этому игроку и вопрос вскоре может быть решен. Известно, что еще в прошлом сезоне Соболь играл за Зарю.

Как сообщал УРА-Информ, ранее о трансфере Беланды договорился "Галатасарай".