17:32 16.06.2017 | Футбол | Новости
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"Реал" хочет получить за Морату 90 миллионов евро

Мората сможет перейти в другой клуб, если за него будет заплачено 90 миллионов евро.

Таким образом, в случае, если Реал и МЮ достигнут договоренности касательно трансфера Мораты за 90 миллионов евро, он вскоре сменит клуб. Эти сведения распространили в Marca. На данный же момент все еще ведутся переговоры о трансфере игрока "королевского клуба" Мораты.

МЮ ранее предлагал заплатить за этого футболиста 70 миллионов евро, хотя данная сумма мадридцев не устроила. Там хотят получить за игрока минимум 90 миллионов евро. Агент игрока Х. Лопес на днях встретится с представителями клубов и будет говорить про условия сделки.

Как сообщал УРА-Информ, ранее " МЮ" был назван наиболее дорогим в мире клубом.


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