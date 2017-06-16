17:56 16.06.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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"Заре" выдали разрешение играть в ЛЕ 2017/18

От футбольного клуба Заря ранее были получены нужные документы.

Таким образом, клуб "Заря" получил право на выступления в ЛЕ 2017/18 – от УЕФА. Сегодня такая информация была распространена пресс-службой данного клуба. Письмо же от организации было подписано генсеком Т. Теодоридисом.

В письме отмечено, что от клуба ранее были получены требуемые бумаги для УЕФА, потому игроков допустят к еврокубкам. Все присланные документы были очень внимательно изучены, потому Зарю допустили к UEFA ЛЕ 2017/2018. В письме игрокам пожелали удачного сезона.

Как сообщал УРА-Информ, ранее клуб "Заря" был усилен сразу двумя игроками – футболистами из Бразилии.


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