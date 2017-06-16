"Заре" выдали разрешение играть в ЛЕ 2017/18

Таким образом, клуб "Заря" получил право на выступления в ЛЕ 2017/18 – от УЕФА. Сегодня такая информация была распространена пресс-службой данного клуба. Письмо же от организации было подписано генсеком Т. Теодоридисом.

В письме отмечено, что от клуба ранее были получены требуемые бумаги для УЕФА, потому игроков допустят к еврокубкам. Все присланные документы были очень внимательно изучены, потому Зарю допустили к UEFA ЛЕ 2017/2018. В письме игрокам пожелали удачного сезона.

Как сообщал УРА-Информ, ранее клуб "Заря" был усилен сразу двумя игроками – футболистами из Бразилии.