"Олимпик" разорвал контракты с двумя игроками

Так, данный футбольный клуб уже покинули двое игроков – передали в пресс-службе клуба "Олимпик". Согласно этому сообщению - два игрока среднего звена покинули клуб, так как с ними были разорваны контракты. Договора разорвали с И. Жураховским, а также с В. Гемегой.

Эти игроки пришли в команду зимой, проведя в футбольном клубе вторую часть сезона 2016-2017 гг. Гемега успел сыграть четыре игры, а Жураховский участвовал лишь в одном матче.

Как сообщал УРА-Информ, клуб "Реал" планирует вскоре покинуть Криштиану Роналду. Причина этого – обвинения игрока в том, что он ранее не заплатил налоги.