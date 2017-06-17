Роналду хочет покинуть "Реал" из-за обвинений в неуплате налогов

Об этом сообщает A Bola.

Как отмечается, Роналду о своем решении сообщил уже президенту «королевского клуба» Флорентино Пересу. Поскольку, португальский футболист считает себя жертвой преследований.

Таким образом, после Кубка конфедераций у нападающего с сборной Португалии будет отпуск.

По словам Роналду, он очень сильно разочарован действиями испанских налоговых органов.

Кстати, в заявлении прокуратуры утверждается, что португалец использовал созданную в 2010 году "бизнес-структуру" с целью сокрытия своих реальных доходов.

В свою очередь представители Роналду категорически отвергли обвинения в неуплате налогов. При этом "Реал" выступил с заявлением, в котором выразил полное доверие футболисту и уверенность в том, что он сможет доказать свою невиновность.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", суррогатная мать родила Криштиану Роналду двойню – мальчика и девочку.