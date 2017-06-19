Джанни Инфантино стоял за увольнением двух следователей ФИФА

Наставник ФИФА Джанни Инфантино настоял на увольнении главы арбитражной палаты комитета по этике организации Ханса-Йоахима Эккерта и председателя следственной палаты комитета Корнеля Борбели.
Об этом сообщает The Guardian.
Отметим, что список кандидатов в независимые комитеты организации был представлен Инфантино и генеральным секретарем ФИФА Фатмой Самурой. Как стало известно, он не включал имена Эккерта и Борбели. В связи с этим все процедуры были соблюдены в ФИФА.
Борбели начал расследовать информацию о том, что Инфантино пытался повлиять на выборы главы Африканской конфедерации футбола, которые в итоге выиграл Ахмад Ахмад.
При этом руководители ФИФА поддерживали Ахмада в борьбе с Исса Аяту, так как тот не поддержал Инфантино на выборах президента ФИФА.
Таким образом, расследование в отношении Инфантино прекратилось в связи с завершением срока полномочий Борбели и Экерта.
Стоить отметить, что Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что на чемпионате мира 2018 года в России будут использоваться видеоповторы.