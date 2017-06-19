Джанни Инфантино стоял за увольнением двух следователей ФИФА

Об этом сообщает The Guardian.

Отметим, что список кандидатов в независимые комитеты организации был представлен Инфантино и генеральным секретарем ФИФА Фатмой Самурой. Как стало известно, он не включал имена Эккерта и Борбели. В связи с этим все процедуры были соблюдены в ФИФА.

Борбели начал расследовать информацию о том, что Инфантино пытался повлиять на выборы главы Африканской конфедерации футбола, которые в итоге выиграл Ахмад Ахмад.

При этом руководители ФИФА поддерживали Ахмада в борьбе с Исса Аяту, так как тот не поддержал Инфантино на выборах президента ФИФА.

Таким образом, расследование в отношении Инфантино прекратилось в связи с завершением срока полномочий Борбели и Экерта.

Стоить отметить, что Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что на чемпионате мира 2018 года в России будут использоваться видеоповторы.