15:49 19.06.2017 | Футбол | Новости
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Джанни Инфантино стоял за увольнением двух следователей ФИФА

Наставник ФИФА Джанни Инфантино настоял на увольнении главы арбитражной палаты комитета по этике организации Ханса-Йоахима Эккерта и председателя следственной палаты комитета Корнеля Борбели.

Джанни Инфантино стоял за увольнением двух следователей ФИФА

Об этом сообщает The Guardian.

Отметим, что список кандидатов в независимые комитеты организации был представлен Инфантино и генеральным секретарем ФИФА Фатмой Самурой. Как стало известно, он не включал имена Эккерта и Борбели. В связи с этим все процедуры были соблюдены в ФИФА.

Борбели начал расследовать информацию о том, что Инфантино пытался повлиять на выборы главы Африканской конфедерации футбола, которые в итоге выиграл Ахмад Ахмад.

При этом руководители ФИФА поддерживали Ахмада в борьбе с Исса Аяту, так как тот не поддержал Инфантино на выборах президента ФИФА.

Таким образом, расследование в отношении Инфантино прекратилось в связи с завершением срока полномочий Борбели и Экерта.

Стоить отметить, что Инфантино был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что на чемпионате мира 2018 года в России будут использоваться видеоповторы. 


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