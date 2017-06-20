Мбокани не прошел медосмотр в "Олимпиакосе"

Так, игрок "Динамо" Дьемерси Мбокани не сумел пройти обследование врачей в "Олимпиакосе". Эта информация недавно была распространена gazzetta.gr.

Согласно сведениям указанного издания, медики при обследовании состояния здоровья игрока выявили некоторые проблемы, которые имеют отношение к старым травмам Мбокани. В итоге сам игрок отменил соглашения о своем переходе. Также и "Олимпиакос" теперь не станет предлагать Мбокани соглашение. Известно, что футболист пришел в киевский "Динамо". Разорвав договор до этого с "Андерлехтом". Это было еще в 2013 году.

Как сообщал УРА-Информ, ранее "Бешикташ" вел с Мбокани переговоры по поводу его карьеры.