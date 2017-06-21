"Лестер" ведет переговоры по трансферу Виды

Так, Лестер уже ранее предлагал Динамо приобрести данного защитника за 11,35 миллиона евро. Про это недавно сообщил журналист из Британии – Д. Питерс.

Согласно его данным – сейчас продолжаются переговоры с Динамо по поводу покупки футболиста. Клуб из Англии хотел бы купить игрока в период летнего трансферного окна, и сообщил о своей готовности уплатить за него чуть более 11-ти миллионов евро. Сам же игрок будет получать нормальную зарплату. При этом еще недавно на покупку игрока претендовал "Бешикташ".

Как сообщал УРА-Информ, ранее сам Вида рассказывал про свои планы касательно карьеры в Испании.