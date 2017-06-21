11:51 21.06.2017 | Футбол | Новости
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"Лестер" ведет переговоры по трансферу Виды

На данный момент английский "Лестер" продолжает ведение переговоров касательно вопроса трансфера игрока Виды.

Так, Лестер уже ранее предлагал Динамо приобрести данного защитника за 11,35 миллиона евро. Про это недавно сообщил журналист из Британии – Д. Питерс.

Согласно его данным – сейчас продолжаются переговоры с Динамо по поводу покупки футболиста. Клуб из Англии хотел бы купить игрока в период летнего трансферного окна, и сообщил о своей готовности уплатить за него чуть более 11-ти миллионов евро. Сам же игрок будет получать нормальную зарплату. При этом еще недавно на покупку игрока претендовал "Бешикташ".

Как сообщал УРА-Информ, ранее сам Вида рассказывал про свои планы касательно карьеры в Испании.


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