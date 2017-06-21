Ребров может стать тренером арабского футбольного клуба

Об этом сообщает Команду1. В сообщении говорится, что в данный момент достигнуты все предварительные договоренности, осталось соблюсти формальности и заключить контракт.

Кроме того сообщается, что помощниками Сергея Реброва могут стать испанские специалисты, которые до недавнего времени работали в Динамо.

Отмечается, что ФК Аль-Ахли из Джидды - трехкратный чемпион своей страны и 13-кратный обладатель Кубка короля СаАравииудовской.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Гусев подписал новый контракт с "Динамо".