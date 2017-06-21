01:00 21.06.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Ребров может стать тренером арабского футбольного клуба

Бывший наставник киевского "Динамо" Сергей Ребров может возглавить ФК Аль-Ахли из Саудовской Аравии.

Ребров может стать тренером арабского футбольного клуба

Об этом сообщает Команду1. В сообщении говорится, что в данный момент достигнуты все предварительные договоренности, осталось соблюсти формальности и заключить контракт.

Кроме того сообщается, что помощниками Сергея Реброва могут стать испанские специалисты, которые до недавнего времени работали в Динамо.

Отмечается, что ФК Аль-Ахли из Джидды - трехкратный чемпион своей страны и 13-кратный обладатель Кубка короля СаАравииудовской.

Ранее УРА-Информ сообщал, что  Гусев подписал новый контракт с "Динамо".


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