Руни приступил к тренировкам с "Манчестер Юнайтед"

Капитан английского "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни начал подготовку к сезону 2017/18 в составе своего клуба.
Об этом сообщает Sky Sports.
Сообщается, что 31-летний форвард хочет набрать оптимальную форму, чтобы вернуть себе место в основном составе "Манчестер Юнайтед".
По слова Руни, в случаи покидании команды он останется в Англии и будет рассматривать только предложения "Эвертона" воспитанником которого является.
При этом контракт Руни с МЮ действует до 2019 года.
Также отметим, что в минувшем сезоне Уэйн Руни принял участие в 39 официальных матчах за «МЮ», забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", известный клуб “Генк” на данном этапе уже воспользовался возможностью выкупить Р. Малиновского. Так, недавно Малиновский был выкуплен у "Шахтера".