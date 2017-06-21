03:00 21.06.2017 | Футбол | Новости
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Руни приступил к тренировкам с "Манчестер Юнайтед"

Капитан английского "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни начал подготовку к сезону 2017/18 в составе своего клуба.

Руни приступил к тренировкам с

Об этом сообщает Sky Sports.

Сообщается, что 31-летний форвард хочет набрать оптимальную форму, чтобы вернуть себе место в основном составе "Манчестер Юнайтед".

По слова Руни, в случаи покидании команды он останется в Англии и будет рассматривать только предложения "Эвертона" воспитанником которого является.

При этом контракт Руни с МЮ действует до 2019 года.

Также отметим, что в минувшем сезоне Уэйн Руни принял участие в 39 официальных матчах за «МЮ», забил 8 голов и отдал 10 результативных передач.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", известный клуб “Генк” на данном этапе уже воспользовался возможностью выкупить Р. Малиновского. Так, недавно Малиновский был выкуплен у "Шахтера".



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