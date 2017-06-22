Полузащитник "Динамо" Федорчук покинул клуб

Украинский полузащитник Валерий Федорчук по обоюдному согласию решил уйти из киевского "Динамо".
Такие сведения передает официальный сайт клуба.
Такие сведения передает официальный сайт клуба.
Однако где именно продолжит карьеру Федорчук, пока не известно.
В свою очередь "Динамо" Киев благодарит Валерия Федорчука за проведенное в команде время и желает удачи в дальнейшей карьере.
Ксатити, футболист попал в расположение киевлян в феврале 2016 года после того, как не стал продлевать контракт с "Днепром" и стал свободным агентом.
Кроме того, в сезоне 2016/2017 хавбек провел восемь матчей в рамках чемпионата и отметился одним голом. Также Федорчук единожды выходил на поле в составе "Динамо" в Лиге чемпионов и сыграл в матче за Суперкубок Украины.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", наставник киевского "Динамо" Сергей Ребров покинет свой пост после завершающего поединка в текущем сезона УПЛ против "Черноморца", который состоится 31 мая. Такие сведение сообщил украинский футбольный агент Вячеслав Заховайло на своей странице в Facebook.