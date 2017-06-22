Полузащитник "Динамо" Федорчук покинул клуб

Такие сведения передает официальный сайт клуба.

Такие сведения передает официальный сайт клуба.

Однако где именно продолжит карьеру Федорчук, пока не известно.

В свою очередь "Динамо" Киев благодарит Валерия Федорчука за проведенное в команде время и желает удачи в дальнейшей карьере.

Ксатити, футболист попал в расположение киевлян в феврале 2016 года после того, как не стал продлевать контракт с "Днепром" и стал свободным агентом.

Кроме того, в сезоне 2016/2017 хавбек провел восемь матчей в рамках чемпионата и отметился одним голом. Также Федорчук единожды выходил на поле в составе "Динамо" в Лиге чемпионов и сыграл в матче за Суперкубок Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", наставник киевского "Динамо" Сергей Ребров покинет свой пост после завершающего поединка в текущем сезона УПЛ против "Черноморца", который состоится 31 мая. Такие сведение сообщил украинский футбольный агент Вячеслав Заховайло на своей странице в Facebook.