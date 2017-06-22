Роналду заинтересовался переходом из "Реала" в ПСЖ

Об этом сообщает испанское издание Marca.

В сообщении говорится, что на переговорах с президентом "Реала" Флорентино Пересом после завершения летних матчей сборной Португалии Роналду намерен рассказать о предложении от французской стороны по поводу трансфера.

Отмечается, что Роналду предпочитает перейти в Пари Сен-Жермен.

Напомним, что накануне стало известно, что звездный игрок пересматривает свое решение уйти из команды после того, как в его защиту высказался президент "Реала" Флорентино Перес. Перед этим стало известно, что Роналду принял решение покинуть "Реал" из-за обвинений в неуплате 14,7 млн евро налогов в 2011-2014 годах.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Руни приступил к тренировкам с "Манчестер Юнайтед".