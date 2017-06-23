04:00 23.06.2017 | Футбол | Новости
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Диего Коста заявил о желании вернуться в "Атлетико"

Нападающий лондонского футбольного клуба "Челси" Диего Коста сообщил руководству Атлетико о своем желании вернуться в Мадрид.

Диего Коста заявил о желании вернуться в

Об этом сообщает Sky Sports.

Как отмечается, 28-летний форвард планирует перейти в Атлеитко.

Таким образом, если этот трансфер состоится, то "Челси" до января не сможет выступать за Атлетико через трансферный бан "матрасников". Поэтому, испанец полгода может провести в аренде.

Кстати, главный тренер английской команды Антонио Конте настаивает на том, что Коста больше не будет играть под его руководством. 

Кроме того, контракт 28-летнего футболиста с "Челси" действует до лета 2019 года. Цвета "Атлетико" он защищал с 2010 по 2014 год.

Напомним, как сообщил ранее "УРА-Информ",  "Атлетико" до 2018 года не сможет регистрировать новичков.


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