Диего Коста заявил о желании вернуться в "Атлетико"

Об этом сообщает Sky Sports.

Как отмечается, 28-летний форвард планирует перейти в Атлеитко.

Таким образом, если этот трансфер состоится, то "Челси" до января не сможет выступать за Атлетико через трансферный бан "матрасников". Поэтому, испанец полгода может провести в аренде.

Кстати, главный тренер английской команды Антонио Конте настаивает на том, что Коста больше не будет играть под его руководством.

Кроме того, контракт 28-летнего футболиста с "Челси" действует до лета 2019 года. Цвета "Атлетико" он защищал с 2010 по 2014 год.

Напомним, как сообщил ранее "УРА-Информ", "Атлетико" до 2018 года не сможет регистрировать новичков.