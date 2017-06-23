19:28 23.06.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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"Карпаты" сообщили про трансфер Перейры

Договор игрока Перейры был подписан сроком на два следующих года.

Так, соглашение Ф. Перейры подписали на ближайшие два года – с ФК Карпаты. Таким образом, Перейра уйдет из клуба Зирка, где являлся капитаном команды. Эти сведения распространил сайт  указанного львовского клуба.

Таким образом - Перейра принял решение про переход в "Карпаты" – и выступать он там собирается на правах свободного агента. Соглашение игрока с клубом Львова рассчитан на ближайшие два года. Ранее же, как известно, Перейра за "Зирку" успел провести 22 игры – в Премьер-лиге страны. А также отметиться двумя голами.

Как сообщал УРА-Информ, Голодюк принял решение касательно возвращения в " Карпаты".


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