Ливерпуль договорился с Ромой о трансфере Салаха

Футбольный клуб "Ливерпуль" объявил о переходе полузащитника Мохамеда Салаха из итальянской "Ромы". Так, хавбек "Ромы" Мохаммед Салах уже на этой неделе станет игроком "Ливерпуля".
Об этом сообщается на сайте "мерсисайдцев".
Как отмечается, сумма трансфера может составить 39 миллионов фунтов.
В случае завершения сделки трансфер Салаха станет рекордным в истории "Ливерпуля".
На данный момент самым крупным приобретением красных является форвард Энди Кэролл, перешедший из "Ньюкасл Юнайтед" в 2011 году за 35 млн.
Стоить отметить, что переход Салаха стал рекордным и в истории "Ромы", потому как вырученные средства за африканца перекрыли предыдущую наибольшую продажу "волков" - летом минувшего года они за 32 млн евро продали "Ювентусу" хавбека Миралема Пьянича.
Таким образом, Салах возвращается в Англию, где непродолжительное время выступал за "Челси".
Добавим, что в минувшем сезоне 25-летний Мохаммед Салах сыграл в 41 матче за "Рому", забив 19 мячей и отметившись 15 результативными передачами.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим футбольным клубом мира.