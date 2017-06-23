Ливерпуль договорился с Ромой о трансфере Салаха

Об этом сообщается на сайте "мерсисайдцев".

Как отмечается, сумма трансфера может составить 39 миллионов фунтов.

В случае завершения сделки трансфер Салаха станет рекордным в истории "Ливерпуля".

На данный момент самым крупным приобретением красных является форвард Энди Кэролл, перешедший из "Ньюкасл Юнайтед" в 2011 году за 35 млн.

Стоить отметить, что переход Салаха стал рекордным и в истории "Ромы", потому как вырученные средства за африканца перекрыли предыдущую наибольшую продажу "волков" - летом минувшего года они за 32 млн евро продали "Ювентусу" хавбека Миралема Пьянича.

Таким образом, Салах возвращается в Англию, где непродолжительное время выступал за "Челси".

Добавим, что в минувшем сезоне 25-летний Мохаммед Салах сыграл в 41 матче за "Рому", забив 19 мячей и отметившись 15 результативными передачами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Манчестер Юнайтед" стал самым дорогим футбольным клубом мира.