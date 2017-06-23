"Реал" устно договорился с Доннаруммой

Так, "Реал" уже сумел на словам достичь договоренности с К. Мбаппе – игроком "Монако", а также с вратарем "Милана" Д. Доннаруммой. Такие сведения распространили в Marca.

Отныне глава "королевского клуба" Ф. Перес ждет того, что скоро вернется к ним главный тренер З. Зидан – который находится в отпуске. С тренером еще потребуется обговорить вопросы касательно новых игроков. Касательно Доннаруммы – то его покупку не рассматривают перед началом нового сезона. Представители "Милана" ранее уже говорили, что указанный футболист будет оставаться в клубе вплоть до начала лета 2018 г.

Как сообщал УРА-Информ, из "Реала" хочет уйти Роналду.