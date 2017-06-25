04:00 25.06.2017 | Спорт | Новости
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Бывший вратарь "Шахтера" перешел в ФК "Карабах"

ФК "Карабах" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с украинским голкипером Антоном Каниболоцким

Бывший вратарь

Об этом сообщает УНН.

В сообщении говорится, что контракт с чемпионом Азербайджана подписан на два года.

Отмечается, что в прошлом сезоне 29-летний Каниболоцкий был третьим голкипером команды "Шахтер" и провел в УПЛ всего 1 матч. Также на его счету одна встреча в Кубке Украины.

Примечательно, что с дончанами вратарь трижды становился чемпионом Украины и выиграл три Кубка Украины.

Добавим, что голкипер защищал цвета молодежной сборной Украины в период с 2008 по 2011 годы.

Ранее УРА-Информ сообщал, что "Карпаты" сообщили про трансфер Перейры. 


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