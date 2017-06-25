"Заря" купила четырех игроков "Днепра"

Такое сообщение поступило от пресс-службы клуба "Заря". Согласно данным – отныне у Ю. Вернидуба будут играть А. Лунин, а также Е. Чеберко, А. Сваток и В. Кочергин. У голкипера Лунина имеется на игровом счету 24 матча за сезон 2016/17, а Сваток успел сыграть за этот же сезон 33 игры. Данные игроки, с которыми подписали соглашения на два года, уже приступили к тренировкам вместе с "Зарей".

Как сообщал УРА-Информ, в мае " Заря" также успела усилиться сразу двумя игроками, а именно – бразильцами Леонидасом и Силасом. С этими футболистами в мае подписали договора на следующие два года.