12:12 26.06.2017 | Футбол | Новости
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Серхио Рамос продлит контракт с "Реалом"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос продлит соглашение с королевским клубом до 2021 года.

Серхио Рамос продлит контракт с

Об этом сообщает испанская Marca.

По словам президента мадридского футбольного клуба Флорентино Переса, соглашение с 31-летним спортсменом будет рассчитано до 2021 года.

При этом нынешний контракт Рамоса с "Реалом" истекает летом 2020 года.

Отметим, что Рамос перешёл в "Реал" в 2005 году из "Севильи". С тех пор он провёл 522 матча и забил 68 голов.

Помимо того, за 12 лет футболист был признан чемпионом мира, двухкратным чемпионом Европы, четыре раза становился чемпионом Испании и трижды вместе с командой выигрывал Лигу чемпионов. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно в финальном поединке Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" потерпел поражение от мадридского "Реала".


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