Ибрагимович может перейти в "Атлетико"

Об этом сообщает Sport.

В настоящее время шведским игроком интересуется топ-клуб Ла Лиги.

В связи с этим руководство "Атлетико" готово приобрести нападающего зимой. Поскольку, 35-летний футболист в данный момент восстанавливается после тяжелой травмы колена.

Так, Златан Ибрагимович сможет вернуться на поле лишь в начале следующего года, когда у клуба истекает срок трансферного запрета от ФИФА.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ" Мората сможет перейти в другой клуб, если за него будет заплачено 90 миллионов евро. Таким образом, в случае, если Реал и МЮ достигнут договоренности касательно трансфера Мораты за 90 миллионов евро, он вскоре сменит клуб.