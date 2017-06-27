03:00 27.06.2017 | Футбол | Новости
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Ибрагимович может перейти в "Атлетико"

Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в Испании.

Ибрагимович может перейти в

Об этом сообщает Sport.

В настоящее время шведским игроком интересуется топ-клуб Ла Лиги.

В связи с этим руководство "Атлетико" готово приобрести нападающего зимой. Поскольку, 35-летний футболист в данный момент восстанавливается после тяжелой травмы колена.

Так, Златан Ибрагимович сможет вернуться на поле лишь в начале следующего года, когда у клуба истекает срок трансферного запрета от ФИФА.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"  Мората сможет перейти в другой клуб, если за него будет заплачено 90 миллионов евро. Таким образом, в случае, если Реал и МЮ достигнут договоренности касательно трансфера Мораты за 90 миллионов евро, он вскоре сменит клуб.


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