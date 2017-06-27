11:22 27.06.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
100168569:mysnichenko

"Сталь" назвала имя нового тренера

Клуб “Сталь” поведал про имя недавно назначенного главного тренера.

Кроме того, в клубе также сообщили и про ближайшие планы на межсезонье, а именно – как будет проходить подготовка к Премьер-лиге 2017/18. Эти сведения распространили в пресс-службе “Стали”. Игроки, а также сотрудники “Стали” совсем недавно устроили собрание в н.п. Буча, и уже с 28-го июня стартует подготовка команды к очередному сезону.

Сбор в этот раз должен быть проведен на Киевщине, а формат его – двукратные занятия. А управление же тренировками будет осуществлять Е. Меликян, ранее возглавлявший молодежный состав.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Интернете появился клип от игроков команды "Сталь".

 


Читайте также:

  • Наставник киевского "Динамо" Сергей Ребров покинет свой пост после завершающего поединка в текущем сезона УПЛ против "Черноморца", который состоится 31 мая. Такие сведение сообщил украинский футбольный агент Вячеслав Заховайло на своей странице в Facebook.

  • Украинские металлурги в марте 2015 года по сравнению с мартом прошлого года сократили производство стали на 35,6% - до 1,696 млн тонн, при этом сохранив 12 место в списке мировых производителей этой продукции.

  • По причине долгов тренерам, а также агентам и бывшим игрокам ФК "Днепр" теперь под угрозой понижения в Первую лигу Украины.
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив