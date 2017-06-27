"Сталь" назвала имя нового тренера

Кроме того, в клубе также сообщили и про ближайшие планы на межсезонье, а именно – как будет проходить подготовка к Премьер-лиге 2017/18. Эти сведения распространили в пресс-службе “Стали”. Игроки, а также сотрудники “Стали” совсем недавно устроили собрание в н.п. Буча, и уже с 28-го июня стартует подготовка команды к очередному сезону.

Сбор в этот раз должен быть проведен на Киевщине, а формат его – двукратные занятия. А управление же тренировками будет осуществлять Е. Меликян, ранее возглавлявший молодежный состав.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Интернете появился клип от игроков команды "Сталь".