"Верес" подписал Симинина

Игрок является защитником, ему 19 лет. Эти сведения распространили недавно в пресс-службе "Вереса". Согласно данным – соглашение с клубом игрок подписал согласно схеме один плюс один. Контракт подписан на один год, а также имеется возможность продлить его еще на год.

Известно, что Симинин родился в селе Приморский, на полуострове Крым. Раньше футболист играл за “Зарю”, также выступал и в “Гелиосе”, являлся чкастью “Волыни” и еще некоторых клубов.

Как сообщал УРА-Информ, у ФК "Сталь" появился новый тренер. Команда начнет готовиться к предстоящему новому сезону уже с 28-го июня – под руководством Меликяна.