Новый тренер "Бетиса" не рассчитывает на Зозулю

Об этом передает портал Marca.

Как отмечается, клуб планирует в ближайшие время сократить число игроков первой команды до 21 игрока.

Среди игроков, с которыми "Бетис" готов расстаться, находится и Зозуля.

Стоить отметить, что контракт форварда действителен до лета 2019 года. Помимо этого украинец переехал в Испанию летом 2016 года, но не сумел стать основным игроком для "Бетиса". Зимой 2017 года Зозуля должен был перейти в аренду в "Райо Вальекано", но вынужден был вернуться в "Бетис" из-за сопротивления фанатов.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", недавно новым игроком “Вереса” стал Сергей Симинин. Согласно данным – соглашение с клубом игрок подписал согласно схеме один плюс один. Контракт подписан на один год, а также имеется возможность продлить его еще на год.