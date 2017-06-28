Новый тренер "Бетиса" не рассчитывает на Зозулю

Наставник испанского "Бетиса" Кике Сетьен не видит в составе своей команды украинского нападающего Романа Зозулю.
Об этом передает портал Marca.
Как отмечается, клуб планирует в ближайшие время сократить число игроков первой команды до 21 игрока.
Среди игроков, с которыми "Бетис" готов расстаться, находится и Зозуля.
Стоить отметить, что контракт форварда действителен до лета 2019 года. Помимо этого украинец переехал в Испанию летом 2016 года, но не сумел стать основным игроком для "Бетиса". Зимой 2017 года Зозуля должен был перейти в аренду в "Райо Вальекано", но вынужден был вернуться в "Бетис" из-за сопротивления фанатов.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", недавно новым игроком “Вереса” стал Сергей Симинин. Согласно данным – соглашение с клубом игрок подписал согласно схеме один плюс один. Контракт подписан на один год, а также имеется возможность продлить его еще на год.