04:00 28.06.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Ромео Вендлер назначен новым тренером академии "Динамо"

Наставник киевского футбольного клуба "Динамо" Александр Хацкевич признался, что в скором времени хорватский специалист Ромео Вендлер присоединился к тренерскому штабу "Динамо".

Ромео Вендлер назначен новым тренером академии

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Согласно словам Хацкевича, Ромео Вендлер присоединился к тренерскому штабу только с сегодняшнего дня.

Также главный тренер футбольного клуба "Динамо" отметил, что последних четыре года Ромео работал в клубной системе "Хоффенхайма". В часности, он отвечал за тактическую направленность работы игроков группы атаки, как нужно взаимодействовать при обороне и при атаке.

При этом Александр Хацкевич напоследок добавил, что основной акцент работы Вендлера будет направлен на клубную академию.

"В ДЮФШ он будет отвечать за тренировочный процесс, за то направление, которое мы выбрали", - резюмировал тренер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в футбольном клубе "Динамо" Киев планируется проведение прощального матча Александра Шовковского и Олега Гусева.


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