"Бордо" заинтересовался Бесединым

В Бордо сейчас рассматривают Беседина как замену форварду Ролану. Эти данные недавно распространили в Planete Mercato. Сейчас известно о том, что "Бордо" скоро может лишиться основного игрока атаки Д. Ролана.

При этом французы уже рассмотрели в 21-летнем украинском игроке замену Ролану. При этом никаких деталей вероятной сделки пока что не обнародовано. При этом известно, что Беседин в этом сезоне пробился в основной состав "Динамо". Игрок в течение 23 матчей сумел забить девять голов, а также еще и отдать одну голевую передачу.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в " Динамо" также поведали про готовность разорвать контракт с Гладким.