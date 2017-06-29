16:15 29.06.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Двое бразильцев подписали контракт с луганской "Зарей"

Двое бразильских легионеров продлили контракты с ФК "Заря".

Двое бразильцев подписали контракт с луганской

Луганская "Заря" удержала двух бразильских футболистов в клубе, подписав с ними новые контракты.

Об этом сообщает пресс-служба "Зари".

В сообщении говорится, что бразильцы Рафаэль Форстер и Паулиньо перешли в состояние "черно-белых" в январе 2016 года и продолжат защищать цвета луганчан и в будущем. Срок новых соглашений футболистов с командой не разглашается.

Напоминаем, что в сезоне 2016/17 Форстер сыграл 32 матча и забил 8 голов. Паулиньо провел в прошлом сезоне 37 поединков.

Ранее УРА-Информ сообщал, что  "Динамо" сообщили о готовности расторгнуть контракт с Гладким.


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