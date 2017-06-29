"Шапакоэнсе" впервые сыграет с "Барселоной"

Так, игроков Шапакоэнсе уже пригласили приехать на Камп Ноу – для проведения матча за Кубок Ж. Гампера. Про это передает сайт испанского клуба. Так, клуб из Бразилии будет играть против ФК Барселона впервые за свою историю.

В Барселоне отметили, что очень стремятся помощь Шапакоэнсе восстановить тот уровень, который у команды был до страшной трагедии. Для гранда из Испании подобные матчи – традиционны. Обновленная команда на такой игре покажется фанатам накануне начала нового сезона.

Как сообщал УРА-Информ, ранее команда " Шапакоэнсе" – в январе 2017 г. – провела свой первый матч после авиакатастрофы.