13:21 29.06.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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В "Динамо" сообщили о готовности расторгнуть контракт с Гладким

В Динамо уже предложили форварду перейти к статусу свободного агента.

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Так, в клубе "Динамо" сейчас предлагают форварду А. Гладкому переходить к статусу свободного агента. Эти данные уже распространил канал Футбол 1. Согласно данным этого источника, и сам Гладкий стремится к этому же, поэтому и соглашение с ФК вскоре расторгнут.

Это произойдет, если игрок отыщет себе команду, готовую к выплатам ему адекватной заработной платы. Известно также, что игрок не летал с командой в Австрию на сборы. Сейчас футболист ходит на тренировки с дублирующим составом команды в столице.

Как сообщал УРА-Информ, "Динамо" ранее подписал договор с А. Хацкевичем.


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