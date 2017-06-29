В "Динамо" сообщили о готовности расторгнуть контракт с Гладким

Так, в клубе "Динамо" сейчас предлагают форварду А. Гладкому переходить к статусу свободного агента. Эти данные уже распространил канал Футбол 1. Согласно данным этого источника, и сам Гладкий стремится к этому же, поэтому и соглашение с ФК вскоре расторгнут.

Это произойдет, если игрок отыщет себе команду, готовую к выплатам ему адекватной заработной платы. Известно также, что игрок не летал с командой в Австрию на сборы. Сейчас футболист ходит на тренировки с дублирующим составом команды в столице.

Как сообщал УРА-Информ, "Динамо" ранее подписал договор с А. Хацкевичем.