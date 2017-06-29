"Зенит" заплатил Луческу 2,5 миллиона евро

Так, М. Луческу уж получил от Зенита (Санкт-Петербург) 2,5 миллиона евро – за то, что контракт его и клуба был разорван досрочно. Эти сведения распространила "Фонтанка".

А ранее же тренер Луческу сообщал о том, что хочет получить от "Зенита" четыре миллиона евро - за то, что он не доработал один год подписанного ранее соглашения, но стороны все еже пришли к компромиссу в сумме 2,5 миллионов. Известно, что тренер планировал обращаться в ФИФА – если бы "Зенит" отказался бы выплатить Луческу его компенсацию.

Как сообщал УРА-Информ, Луческу еще в 2016-ом сообщал о том, что подумывает уйти из "Зенита".