11:38 29.06.2017 | Футбол | Новости
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"Зенит" заплатил Луческу 2,5 миллиона евро

Тренер М. Луческу отныне никаких претензий к клубу "Зенит" не имеет.

Так, М. Луческу уж получил от Зенита (Санкт-Петербург) 2,5 миллиона евро – за то, что контракт его и клуба был разорван досрочно. Эти сведения распространила "Фонтанка".

А ранее же тренер Луческу сообщал о том, что хочет получить от "Зенита" четыре миллиона евро - за то, что он не доработал один год подписанного ранее соглашения, но стороны все еже пришли к компромиссу в сумме 2,5 миллионов. Известно, что тренер планировал обращаться в ФИФА – если бы "Зенит" отказался бы выплатить Луческу его компенсацию.

Как сообщал УРА-Информ, Луческу еще в 2016-ом сообщал о том, что подумывает уйти из "Зенита".


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