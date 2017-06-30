"Арена Львов" будет оборудована системой фиксации голов

Про это передает Sport Arena. По словам Болкуна – сейчас уже согласовали ситуацию с Зарей, для клуба нашли выгодные условия, также как и для стадиона. Уже через неделю прибудут представители Зари, а также члены УЕФА – для утверждения соглашения.

При этом в играх ЛЕ на стадионе "Арена Львов" уже появятся нововведения. Болкун отметил, что это будет система электронной фиксации забитых голов в матчах.

Как сообщал УРА-Информ, на стадионе "Динамо" имени В. Лобановского в столице уже приступили к проведению капитального ремонта.