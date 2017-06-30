23:25 30.06.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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"Арена Львов" будет оборудована системой фиксации голов

Глава "Арены Львов" Е. Болкун отметил, что на городском стадионе вскоре должны будет появиться система фиксации забитых голов.

Про это передает Sport Arena. По словам Болкуна – сейчас уже согласовали ситуацию с Зарей, для клуба нашли выгодные условия, также как и для стадиона. Уже через неделю прибудут представители Зари, а также члены УЕФА – для утверждения соглашения.

При этом в играх ЛЕ на стадионе "Арена Львов" уже появятся нововведения. Болкун отметил, что это будет система электронной фиксации забитых голов в матчах.

Как сообщал УРА-Информ, на стадионе "Динамо" имени В. Лобановского в столице уже приступили к проведению капитального ремонта.


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