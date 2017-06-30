03:00 30.06.2017 | Футбол | Новости
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Роналду ушел из сборной Португалии

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду решил покинуть сборную Португалии и заняться воспитанием новорожденных детей.

Роналду ушел из сборной Португалии

Об этом португальский футболист сообщил на своей странице в Facebook.

По мнению Роналду, он отдавал все свои силы в матчах за сборную, даже несмотря на то, что у него родились два сына.

"К сожалению, мы не смогли достичь цели, но я уверен, что мы впредь будем дарить радость португальцам", - написал португалец.

Стоить отметить, что в настоящее время футболист очень счастлив, поскольку сможет впервые побыть со своими детьми. 

Добавим, Криштиану Роналду также воспитывает шестилетнего сына Криштиану-младшего. В данный момент нападающий встречается с 22-летней испанской моделью Джорджиной Родригес.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", португальский футболист  Криштиану Роналду считает себя полностью невиновным и не планирует выплачивать 14,7 млн евро налоговым органам Испании.


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