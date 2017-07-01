09:25 01.07.2017 | Футбол | Новости
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Месси в ближайшее время продлит контракт с "Барселоной"

Аргентинский нападающий каталонского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси в ближайшее время продлит контракт с каталонским клубом.

Месси в ближайшее время продлит контракт с

С такой обложкой в свет вышло испанское издание Sport.

Отмечается, что 30 июня в Росарио состоится свадьба Лионеля Месси с Антонеллой. Затем супружескую пару ждет свадебное путешествие, а на 15 июля у футболиста запланировано подписание контракта.

Ожидается, что договор будет рассчитан до 2021 года. В соглашении Месси будет прописана сумма отступных в размере 400 млн евро. Действующий контракт 30-летнего форварда истекает летом 2018 года.

Как ранее сообщал УРА-Информ, "Барселона" договорилась с Месси о новом контракте.


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