Борнмут приобрел защитника Челси

Об этом сообщает сайт "Челси".

Как отмечается, этот трансфер станет самым дорогим в истории клуба.

По информации местных СМИ, за игрока предлагают 20 млн фунтов, хотя оба клуба не разглашают финансовые подробности трансфера.

Однако, если сумма трансфера верна, Аке станет самым дорогим приобретением "вишен".

Стоить отметить, что в 2014 году Н.Аке выиграл с "Челси" U-21 чемпионат, а также дебютировал в Лиге Чемпионов в составе основной команды в начале следующего сезона.

Вместе с тем Аке провел удачный сезон на правах аренды в "Уотфорд", где регулярно играл в основном составе на позиции левого защитника и в результате получил звание "Лучший молодой игрок года".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", нападающий лондонского футбольного клуба "Челси" Диего Коста сообщил руководству Атлетико о своем желании вернуться в Мадрид.