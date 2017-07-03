"Динамо" может приобрести Кендзеру

Так, игрок польского "Леха" – Т. Кендзера – скоро планирует подписывать соглашение в "Динамо" (Киев). Эти сведения уже распространило издание Przeglad Sportowy. Согласно этой информации – в Киеве уже предложили польскому клубу заплатить за этого игрока 2,5 миллиона евро.

В Польше уже сказали, что на эти условия они согласны. Сам же игрок Кендзера также отметил, что он готов к переходу в "Динамо2. При этом известно, что 23-летним футболистов заинтересовали уже в Лацио, а также Монако. При этом по словам самого игрока – именно в "Динамо" было сделано более выгодное предложение по поводу покупки универсального защитника. Ранее же в "Динамо" также из Леха перешли Т. Кадар и Л. Теодорчик.

Как сообщал УРА-Информ, на стадионе " Динамо" уже начали капремонт.