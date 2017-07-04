"Атлетико" хочет продлить контракт с Симеоне до 2020 года

Об этом сообщает AS.

При этом сам Симеоне подчеркнул, что хотел бы продлить своё соглашение на год.

"Я очень рад тому, что в следующем сезоне вновь будет возглавлять столичную команду", - отметил аргентинский специалист.

В свою очередь руководство "Атлетико" со своей стороны готово сделать всё, чтобы в распоряжении Симеоне были футболисты, которые могли бы бросить вызов таким грандам, как "Реал" и "Барселона".

Кроме того, в "Атлетико" в ближайшие годы планируют смену поколения и считают, что никто с этим не справится лучше, чем Симеоне.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на новеньком стадионе известного клуба "Атлетико" была случайно обнаружена бомба.