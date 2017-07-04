17:50 04.07.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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ФК "Верес" обзавелся тремя новыми игроками

Новичок УПЛ - ровенский "Верес" – уже недавно устроил подписание себе свободных агентов. 

ФК

Эти сведения распространили в пресс-службе клуба "Верес". Согласно этим сведениям – с клубом соглашения уже подписали согласно схеме один плюс один – игрок Н. Ищенко, а также два полузащитника -  Геннадий, а также Евгений Пасич.

Известно, что киевлянин М. Ищенко 34-ех лет ранее играл за такие клубы - "Карпаты", а также выступал за "Шахтер", защищал цвета "Ильичевца", а также еще в нескольких клубах. Один раз выходил в матче за украинскую сборную, а также за французскую. А близнецы Пасичи 1993 г.р. были в Днепре, хотя так ни одного матча за клуб и не провели.

Как сообщал УРА-Информ, в "Атлетико" хотели бы продлить контракт с Симеоне.


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