ФК "Верес" обзавелся тремя новыми игроками

Эти сведения распространили в пресс-службе клуба "Верес". Согласно этим сведениям – с клубом соглашения уже подписали согласно схеме один плюс один – игрок Н. Ищенко, а также два полузащитника - Геннадий, а также Евгений Пасич.

Известно, что киевлянин М. Ищенко 34-ех лет ранее играл за такие клубы - "Карпаты", а также выступал за "Шахтер", защищал цвета "Ильичевца", а также еще в нескольких клубах. Один раз выходил в матче за украинскую сборную, а также за французскую. А близнецы Пасичи 1993 г.р. были в Днепре, хотя так ни одного матча за клуб и не провели.

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