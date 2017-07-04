Петряк останется в "Шахтере", - Фонсека

По словам Фонсеки – И. Петряк продолжит свои выступления за "Шахтер". Равно как и все те игроки, которые на данный момент проходят подготовку к предстоящему сезону. Фонсека также поведал и про победу в стартовых спаррингах.

По словам тренера – в матчах были встречи с соперниками, что агрессивно действовали. И игроки Шахтера допустили немало ошибок в тех играх. Затем была игра с Бохумом – представителем второй Бундеслиги. И Шахтер тогда провел неплохую игру – несмотря на третью неделю подготовки и то, что все игроки уже успели устать – добавил тренер.

Как сообщал УРА-Информ, ФК " Динамо" вскоре может купить Кендзеру.