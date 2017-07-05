01:30 05.07.2017 | Футбол | Новости
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"Эвертон" приобрел Майкла Кина

"Эвертон" уже сообщил про покупку защитника Майкла Кина.

Так, игрок Кин уже поставил свою подпись под соглашением с "ирисками". Контракт подписан на пять лет. Такое сообщение поступило от пресс-центра клуба из Ливерпуля. Сумма трансфера, вероятно, составит 30 миллионов фунтов – и это станет своего рода рекордом для клуба.

По словам самого Кина – он уже просмотрел немало матчей Эвертона прошлого сезона и убежден, что стиль команды ему подойдет. Также известно, что свою карьеру игрок начинал в "Манчестер Юнайтед". Также к "ирискам" присоединился 21-летний игрок "Малаги", С. Рамирес.

Как сообщал УРА-Информ, трех новых игроков приобрел себе ФК "Верес".


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