03:00 05.07.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Коноплянка начал подготовку с Шальке к новому сезону

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка начал подготовку к новому сезону в составе "Шальке".

Коноплянка начал подготовку с Шальке к новому сезону

Об сообщает официальный сайт "кобальтовых".

Как отмечается, игроки Шальке прошли медицинское обследование, а накануне вечером провели свою первую тренировку в ходе начала подготовки к сезону-2017/18.

Так, под руководством тренера работало 18 футболистов, и в их числе оказался Коноплянка.

После серии беговых и игровых упражнений, а также гимнастики, тренировка завершилась традиционной двухсторонкой, в которой Коноплянке удалось забить первый гол.

Стоить отметить, что сейчас в распоряжении главного тренера Шальке Доменико Тедеско находится также швейцарский форвард Бриль Эмболо, восстановившийся от серьезной травмы.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее игрок "Шальке"  Е. Коноплянка высказался неодобрительно в отношении тренера команды.


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