13:08 05.07.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Мбокани должен набирать форму, - Хацкевич

Также тренер "Динамо" прокомментировал последний спарринг, который недавно состоялся в Австрии.

Мбокани должен набирать форму, - Хацкевич

По словам А. Хацкевича касательно формы игрока Д. Мбокани – футболисту сейчас непросто – отметили в пресс-службе "бело-синих".

Хацкевич подчеркнул, что Мбокани успел провести с командой лишь один нормальный тренировочный день. Игроку требовалось предоставить игровое время, увидеть его в игре, его состояние. Ясно, что игроку на данный момент непросто, однако по итогам проводимых тренировок он так или иначе должен набирать форму. Также тренер поведал и про последний спарринг, который прошел в Австрии.

Как сообщал УРА-Информ, Д. Мбокани не смог пройти медосмотр в "Олимпиакосе".


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  • Несмотря на то, что соперник украинского боксера проводит спарринги уже дней десять, Кличко к ним только преступил.
 
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