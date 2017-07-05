Мбокани должен набирать форму, - Хацкевич

По словам А. Хацкевича касательно формы игрока Д. Мбокани – футболисту сейчас непросто – отметили в пресс-службе "бело-синих".

Хацкевич подчеркнул, что Мбокани успел провести с командой лишь один нормальный тренировочный день. Игроку требовалось предоставить игровое время, увидеть его в игре, его состояние. Ясно, что игроку на данный момент непросто, однако по итогам проводимых тренировок он так или иначе должен набирать форму. Также тренер поведал и про последний спарринг, который прошел в Австрии.

Как сообщал УРА-Информ, Д. Мбокани не смог пройти медосмотр в "Олимпиакосе".