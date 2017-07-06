05:00 06.07.2017 | Футбол | Новости
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"Барселона" объявила о продлении контракта с Месси

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси намерен продлит свое соглашение с каталонским клубом еще некоторое время.

Как передает пресс-служба испанской команды, каталонский клуб остался очень довольным преданностью Месси – лучшего игрока в истории. 

Также на сайте клуба сказано, что Лионель Месси провел в "Барселоне" и привел команду к эре необыкновенного успеха.

В связи с этим новый договор рассчитан до 2021 года.

Кроме того, контракт с 30-летним футболистом будет подписан в ближайшие недели, когда Лионель Месси вернется в команду для начала предсезонной подготовки.

Стоить добавить, что прежний договор истекал летом 2018 года.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее клуб "Барселона" уже сумела достичь определенной договоренности с игроком Лионелем Месси – достигнуто соглашение про подписание нового контракта. 


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