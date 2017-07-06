11:40 06.07.2017 | Футбол | Новости
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Ляказетт перешел в "Арсенал"

Контракт Ляказетта рассчитан вплоть до лета 2022 г.

Ляказетт перешел в

Так, футболист-нападающий "Лиона" А. Ляказетт уже перешел в футбольный клуб "Арсенал". Сумма трансфера при этом стала для клуба рекордной. Такая информация была недавно распространена сайтом английского клуба. 

Подписанный недавно контракт будет действителен до лета 2022 г. Глава "Лиона" Ж.-М. Олас при этом поведал о том, что "канониры" за Ляказетта перечислили 53 миллиона евро, еще могут быть получены как бонус семь миллионов евро. Это, таким образом, была наиболее дорогая продажа за всю историю "Лиона", а также и наиболее дорогое приобретение для "Арсенала". 

Как сообщал УРА-Информ, ранее "Бенфика" продала Эдерсона.


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