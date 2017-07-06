12:50 06.07.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Сборная Украины поднялась на 12 позиций в рейтинге ФИФА

Украинская сборная существенно улучшила свои позиции в обновленном рейтинге Международной федерация футбол (ФИФА). Так, сборная Украины поднялась на 12 ступенек и сейчас занимает 25 место.

Сборная Украины поднялась на 12 позиций в рейтинге ФИФА

Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается, первое место после победы на Кубке конфедераций заняла команда Германии. В свою очередь Бразилия опустилась на вторую строчку. А вот на третьем месте теперь находится Аргентина.

На данный момент соперники "сине-желтых" по отборочной группе ЧМ-2018 расположились следующим образом: Хорватия – 15 (+3), Исландия – 19 (+3), Турция – 33 (-8).

Кроме того, топ-10 национальных сборных выглядит следующим образом: Германия, Аргентина, Бразилия, Португалия, Швейцария, Польша, Чили, Колумбия, Франция, Бельгия.

Стоить отметить, что следующий матч отбора сборная Украины проведет второго сентября против Турции на своем поле.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полузащитник итальянского "Кьево"  Перпарим Хетемай пропустит матч отбора к чемпионату мира-2018 против сборной Украины.


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