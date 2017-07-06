Сборная Украины поднялась на 12 позиций в рейтинге ФИФА

Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается, первое место после победы на Кубке конфедераций заняла команда Германии. В свою очередь Бразилия опустилась на вторую строчку. А вот на третьем месте теперь находится Аргентина.

На данный момент соперники "сине-желтых" по отборочной группе ЧМ-2018 расположились следующим образом: Хорватия – 15 (+3), Исландия – 19 (+3), Турция – 33 (-8).

Кроме того, топ-10 национальных сборных выглядит следующим образом: Германия, Аргентина, Бразилия, Португалия, Швейцария, Польша, Чили, Колумбия, Франция, Бельгия.

Стоить отметить, что следующий матч отбора сборная Украины проведет второго сентября против Турции на своем поле.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полузащитник итальянского "Кьево" Перпарим Хетемай пропустит матч отбора к чемпионату мира-2018 против сборной Украины.