Терри хотел бы вернуться в "Челси" в качестве тренера

Об этом сообщает The Independet.

Так, в интервю Терри признался, что очень бы хотел стать тренером. По этому поводу 36-летний футболист даже имел разговор с Лэмпардом.

"Я всегда хотел быть лучшим, и если мне суждено стать тренером, тогда это должен быть "Челси". Это было бы невероятно, но я понимаю, что нельзя прийти в "Челси" в качестве первой работы", — отметил Терри.

Несмотря на мечту экс-защитник понимает, что не может возглавить клуб не имея никакого опыта. В связи с этим необходимо много работать над собой. К примеру, исправлять ошибки, которые могут быть допущены во время матча, подчеркнул Джон Терри.

Кстати, Терри выступал за "Челси" с 1998 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", нападающий лондонского футбольного клуба "Челси" Диего Коста сообщил руководству Атлетико о своем желании вернуться в Мадрид.