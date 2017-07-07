Фернандо Торрес продлил контракт с Атлетико

Нападающий Фернандо Торрес продлил соглашение с мадридским футбольным клубом "Атлетико" до 30 июня 2018 года. Об этом сообщает официальный сайт Матрасников.
Отмечается, что стороны согласовали условия новой сделки уже давно. Однако Фернандо поставил свою подпись только в среду, 5 июля, когда вернулся из отпуска.
Кстати, Торрес выступал за "Атлетико", воспитанником которого он является, в 2001-2007 годах, после чего играл в английских "Ливерпуле" и "Челси" и итальянском "Милане".
При этом в сезоне 2015/16 форвард вернулся в мадридский клуб на правах аренды, а с 2016 года стал полноценным игроком "матрасников".
В прошедшем сезоне 33-летний Торрес провел за Атлетико 44 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Эвертон" уже сообщил про покупку защитника Майкла Кина. Так, игрок Кин уже поставил свою подпись под соглашением с "ирисками". Контракт подписан на пять лет.